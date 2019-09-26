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    Сьогодні Порошенко святкує свій 54-й день народження

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    Петро Порошенко сьогодні, 26 вересня, святкує своє 54-річчя - Сьогодні Порошенко святкує свій 54-й день народження
    Петро Порошенко сьогодні, 26 вересня, святкує своє 54-річчя

    Порошенко народився 26 вересня 1965 року у Болграді, УРСР

    П'ятий президент Петро Порошенко 26 вересня святкує день народження. Сьогодні йому виповнилося 54 роки.

    Після поразки на президентських виборах у квітні Петро Олексійович взяв участь у парламентських виборах і зайшов до Верховної Ради першим у списку «Європейської солідарності» - колишній БПП. Фракція Порошенка - четверта за чисельністю у парламенті та нараховує 27 депутатів.

    Нагадаємо, Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 року у Болграді, УРСР. Обраний президентом у 2014 році. Йому вдалося зупинив російську агресію на сході України, добитися зовнішньополітичної підтримки України державами Заходу.

    За його президентства Україна отримав безвізовий режим з Європейським Союзом, а українська Церква отримала автокефалію.

    Порошенко є власником кондитерської корпорації «Рошен», кількох автомобільних і автобусних заводів, інформаційного П'ятого каналу тощо. Один із найбагатших людей країни. Лауреат Премії України в галузі науки і техніки, заслужений економіст України.

    На президентських виборах 2019 року програв Володимиру Зеленському.

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