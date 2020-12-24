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    Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом

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    <p>Володимир Зеленський: Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне &ndash; здорових Різдвяних свят</p> - Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом

    Володимир Зеленський: Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят

    Фото: president.gov.ua

    «Тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного», зазначив президент

    Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

    «Дорогі співвітчизники! Я сердечно вітаю громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають у ці дні величне свято Різдва Христового. Всіх, хто збереться сьогодні у колі найрідніших і найдорожчих людей, аби провести Святий вечір та зустріти першу зорю на вечірньому небі», – зазначив він.

    Президент нагадав про дотримання дистанції і носіння масок у період карантину.

    «Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят!», – наголосив Зеленський.

    Зазначимо, ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

    Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

    Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.

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      Теги: церква свята релігія українці Володимир Зеленський Україна Різдвяні свята президент
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