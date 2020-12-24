«Тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного», зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом.

«Дорогі співвітчизники! Я сердечно вітаю громадян України та мільйони людей в усьому світі, що відзначають у ці дні величне свято Різдва Христового. Всіх, хто збереться сьогодні у колі найрідніших і найдорожчих людей, аби провести Святий вечір та зустріти першу зорю на вечірньому небі», – зазначив він.

Президент нагадав про дотримання дистанції і носіння масок у період карантину.

«Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного. Носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України. Нехай з Різдвом у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, а на українську землю – тисячолітні мир і процвітання. Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових Різдвяних свят!», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, ввечері 24 грудня у Базиліці святого Петра у Ватикані відбулася Різдвяна Літургія під проводом Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в один день 25 грудня можливе після того, коли до такого рішення «дозріє» Церква та віряни.

Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, апостольський візитатор для українців-католиків в Італії та Іспанії владика Діонісій Ляхович розповів, що святкувати Новий рік перед Різдвом не є нормально.