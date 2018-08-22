Сьогодні розпочався суд у справі екс-перекладача Гройсмана



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Фото: РБК-Україна Станіслава Єжова звинувачують у держзраді та шпигунстві

Єжова мають судити у відкритому режимі

Процес над екс-перекладачем прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіславом Єжовим, підозрюваним у держзраді, розпочинається сьогодні 22 серпня в Голосіївському районному суді м. Києва.

За словами адвоката підозрюваного, судове засідання буде проходити у відкритому режимі. Справу розглядає колегія суддів із трьох осіб, представник військової прокуратури Вдовиченко та адвокат Валентин Рибін.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

У СБУ повідомляли, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБ України задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльность урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку.

Злочин кваліфікували за ч.1 ст.111 ККУ.

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