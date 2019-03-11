Сьогодні суд в Амстердамі розгляне апеляцію у справі «скіфського золота»



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Частина експонатів виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря», представлені в київському Музеї історичних коштовностей України

15 лютого цього року Україна подала додаткові докази у справі

Суд Амстердама 11 березня має розглянути апеляцію кримських музеїв на рішення про повернення «скіфського золота» українській державі.

Про це писав напередодні Главком.

Як раніше повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, 15 лютого Україна подала додаткові докази у справі.

Такод Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на міністра культури Євгена Нищука повідомляє, що група представників від України разом з міністром очікує від сьогоднішнього засідання отримати «ясність і розуміння, коли закінчиться цей процес і коли ця колекція буде привезена в Україну».

Нагадаємо, перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова розраховує на позитивне рішення голландського апеляційного суду щодо експонатів «скіфського золота».

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Виставка «Крим: золото і таємниці Чорного моря», в якій налічувалося понад 500 експонатів з декількох музеїв Криму, була відкрита в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі з 7 лютого до 31 серпня 2014 року, однак через анексію Росією Криму не повернулася в ці музеї.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це - Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.