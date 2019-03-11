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    Політика

    Верховний суд не побачив передвиборчу агітацію у робочих поїздках Порошенка

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    Позов проти Порошенка подав Анатолій Гриценко - Верховний суд не побачив передвиборчу агітацію у робочих поїздках Порошенка
    Позов проти Порошенка подав Анатолій Гриценко

    На думку суду, доводи апелянта «не підтверджуються належними, достатніми і допустимими доказами»

    Верховний суд України відмовився визнати розміщені на сайті президента України фото- та відеоматеріали про робочі поїздки незаконною передвиборчою агітацією. 

    Відповідне рішення суд ухвалив 10 березня за підсумками розгляду апеляції на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом кандидата у президенти Анатолія Гриценка, пише «Інтерфакс-Україна».

    Як повідомив представник Гриценка в ЦВК і його адвокат Руслан Чорнолуцький, у мотивувальній частині свого рішення Верховний суд вказав на те, що доводи апелянта, що відео- і фотоматеріали про робочі поїздки Порошенка є передвиборною агітацією, «не підтверджуються належними, достатніми і допустимими доказами».

    Також суд зазначив, що у позові Гриценка та його апеляції він не стверджує, що у діях тих, хто розміщував відповідні матеріали на сайті президента України, була мета спонукати виборців голосувати або не голосувати за кандидата Порошенка. 

    На думку Чорнолуцького, дане рішення суду є неправосудним.

    «Ухвалюючи такі рішення на користь чинного президента, який є і кандидатом в президенти, судова система ще раз доводить, що вона реформована виключно на користь вертикалі діючої влади», - заявив Чорнолуцький.

    Він також зазначив, що аналогічне рішення прийнято і за позовом Гриценка до Порошенка про визнання передвиборною агітацією фоторепортаж (74 фотографії) на сайті президента про його робочу поїздку 2 березня на Одещину.

    Нагадаємо, 7 березня Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти Анатолія Гриценка до чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборної агітації.

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