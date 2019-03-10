Україна очікує запеклих судових дебатів в Амстердамі у справі про «скіфське золото»



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Виставка «скіфського золота»

Суд Амстердама розглядатиме справу 11 березня з 9:30 до 17:00

Апеляцію у справі щодо повернення в Україну «скіфського золота», яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах, суд Амстердама розглядатиме 11 березня з 9:30 до 17:00.

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Очікуємо запеклих судових дебатів, держава Україна має право виступу першою. За попереднім графіком, засідання триватиме до 17:00 понеділка 11 березня 2019», - сказав Петренко.

Він також зазначив, що 15 лютого цього року Україна подала додаткові докази у справі.

Нагадаємо, перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова розраховує на позитивне рішення голландського апеляційного суду щодо експонатів «скіфського золота».

Як повідомлялося, колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В даному разі це - Україна.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів. Українська влада заявляла, що ці експонати повернуть в кримські музеї після деокупації півострова.