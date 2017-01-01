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    Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил України

    Святковий день в честь ЗСУ встановлений відповідною постановою в 1993 році
    Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови
    • Сьогодні, 07:29
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    Святковий день в честь ЗСУ встановлений відповідною постановою в 1993 році

    Дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради № 3528-ХІІ від 19 жовтня 1993 року.

    6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.

    Відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий концерт.

    За традицією, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії, відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу.

    Щороку, починаючи з 2009 року до Дня Збройних сил України присуджуються дві премії імені Богдана Хмельницького за найкраще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва в розмірі 10 тис.гривень.

    нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак підтримав патріотичний флешмоб підполковника ЗСУ Володимира Горбатюка до Дня Збройних сил України - «Дякую за Вашу службу».

    ЗСУ Збройні сили України закон військові Україна
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