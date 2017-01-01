Міністр оборони підтримав флешмоб для українських військових

Полторак подякував військовослужбовцям за службу

Міністр оборони України Степан Полторак підтримав патріотичний флешмоб підполковника ЗСУ Володимира Горбатюка до Дня Збройних сил України - «Дякую за Вашу службу». Про це він повідомив у Facebook, де розмістив відеозвернення. «Підтримую ініціативу бойового командира, підполковника Володимира Горбатюка, який звернувся до усіх із



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Полторак підтримав патріотичний флешмоб для українських військових

Полторак подякував військовослужбовцям за службу

Міністр оборони України Степан Полторак підтримав патріотичний флешмоб підполковника ЗСУ Володимира Горбатюка до Дня Збройних сил України - «Дякую за Вашу службу».

Про це він повідомив у Facebook, де розмістив відеозвернення.

«Підтримую ініціативу бойового командира, підполковника Володимира Горбатюка, який звернувся до усіх із закликом сказати кожному військовослужбовцю «Дякую за службу!». Переконаний, це треба робити кожного дня, адже ті люди, які зараз знаходяться на лінії зіткнення, жертвуючи найдорожчим, що у них є, своїм життям, заслуговують на слова вдячності від кожного з нас. Тож, шановні військовослужбовці, дякую за службу!», - сказав Полторак.

Як відомо, ця ідея була запозичена у США, де кожен, хто зустрічає людину у формі, вітає словами «Дякую за Вашу службу».