Сьогодні в Ізраїлі відбудуться четверті за два роки вибори

В країні протягом двох останніх років проходили вибори, і завжди праві і ліві партії отримували в парламенті приблизно однакову кількість місць

Виборцям належить обрати однопалатний парламент Кнесет, до складу якого входять 120 депутатів

Дострокові вибори до парламенті Ізраїлю відбудуться сьогодні, 23 березня. Це четверті за рахунком дострокові парламентські вибори за останні два роки.

Як повідомляє USnews, виборцям належить обрати однопалатний парламент Кнесет, до складу якого входять 120 депутатів.

Згідно з опитуваннями громадської думки, гонка знову буде напружена, і не виключено, що ситуація опиниться в глухому куті і призведе до п'ятих виборів за останні два роки.

Політична криза в Ізраїлі почався в 2019 році. В країні протягом двох останніх років проходили вибори, і завжди праві і ліві партії отримували в парламенті приблизно однакову кількість місць, що перешкоджало формуванню уряду. За підсумками виборів у квітні і вересні 2019 року ні прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу, ні його політичним конкурентам, не вдавалося сформувати уряд.

Після виборів в березні 2020 року Нетаньягу і глава партії «Кахоль-Лаван" Бені Ганц провели переговори щодо формування ротаційного уряду, які успішно завершилися наприкінці квітня. Однак пізніше між Нетаньягу і Ганцем знову виникли розбіжності. Кнесет 23-го скликання був офіційно розпущений приблизно через дев'ять місяців після останніх виборів.

Експерти очікують, що явка, незважаючи на те, що день виборів у країні завжди є офіційним вихідним, виявиться нижчою, ніж на останніх виборах рік тому, коли вона склала 71%, частково через тривалу стурбованість населення з приводу коронавірусу, а також загальної втоми виборців від політичної кризи.

Люди, які хворіють на коронавірус або перебувають на карантині, також зможуть проголосувати на виборах. Для них обладнали окремі кабіни і мобільні виборчі дільниці.

Незважаючи на те, що голосують ізраїльтяни за партії, а не за окремих політиків, до виборів визначилися кілька основних «гравців» на політичній арені країни: це чинний прем'єр Біньямін Нетаньягу, опозиційний політик Яір Лапід і колишні союзники прем'єра, що вийшли з його партії: Гідеон Саар і Нафталі Беннет.

Нетаньягу знову домагається переобрання, цього разу роблячи ставку в своїй передвиборчій кампанії на успіхи в боротьбі з пандемією коронавірусу і на успіх кампанії зі швидкої вакцинації населення Ізраїлю. При цьому через два тижні в Ізраїлі має відбутися чергове судове засідання у справах, в рамках яких прем'єра обвинувачують за статтями, пов'язаними з корупцією. Розгляди були відкладені через ковід, проте деякий час назад вони знову поновилися.

Всього брати участь у виборах будуть 37 партій і блоків, але, згідно з опитуваннями, приблизно 13 із них зможуть подолати електоральний бар'єр, очолюють список «Лікуд» і «Єш атід».

Основну опозицію його партії «Лікуд» складають молоді націоналістичні партії, які прагнуть потіснити партію Нетаньягу з лідерських позицій. Наприклад, партія «Єш атід» політика Яіра Лапіда, який балотувався на торішніх виборах у складі «Кахоль-Лаван» під керівництвом Бені Ганца. Ганц і Нетаньягу тоді уклали угоду про ротацію, а Лапід відмовився від участі в ній. На цих виборах він виступає самостійно, його партія центристська. Деякі опитування показують, що ця партія може стати другою на виборах після «Лікуду».

Екс-міністр освіти Гідеон Саар, якого вважали «спадкоємцем» Нетаньягу, відокремився від правлячої партії і сформував власну – «Нову надію». Говорячи про самого Нетаньягу як про політика і конкурента, Саар не соромиться жорстких виразів. Зокрема, він вважає, що в партії «Лікуд» має місце «культ особистості» Нетаньягу, і що Ізраїль виявився втягнутим в четверті за рахунком вибори за останні майже два роки через особисті юридичні проблеми прем'єра. Свою партію він позиціонує як націоналістичну альтернативу «Лікуду», не обтяжену судовими розглядами.

Беннет також раніше був союзником Нетаньягу, який на ці вибори йде як його суперник. При цьому він не виключає, що його партія «Нові праві» може приєднатися до коаліції Нетаньягу, якщо не отримає великої переваги. В іншому випадку він має намір спробувати сформувати уряд без «Лікуду».

Також на вибори йдуть Бені Ганц з «Кахоль-Лаван», який обіймає посаду міністра оборони і екс-міністр оборони Авігдор Ліберман з партією «Наш дім Ізраїль», за яку традиційно голосує російськомовна громада.