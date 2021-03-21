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    Ізраїль перейшов до четвертого етапу послаблення карантину

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    Влада скасувала квоту на добовий прийом пасажирів в аеропорту Бен-Гуріона, яка раніше діяла в розмірі трьох тисяч пасажирів - Ізраїль перейшов до четвертого етапу послаблення карантину

    Влада скасувала квоту на добовий прийом пасажирів в аеропорту Бен-Гуріона, яка раніше діяла в розмірі трьох тисяч пасажирів

    В Ізраїлі дозволили проводити заходи на відкритому повітрі і в приміщеннях, а також відкрити басейни, ярмарки та туристичні атракціони

    У неділю, 21 березня, в Ізраїлі розпочався четвертий етап пом'якшення карантинних обмежень.

    Про це повідомляє Newsru.co.il.

    Тепер дозволена робота басейнів, ярмарків і туристичних атракціонів. Крім того, допускається проведення заходів з сидячими місцями без їжі і напоїв. У закритих приміщеннях до п’яти тисяч місць можна заповнювати 75% місць або не більше 1000 осіб, більше п’яти тисяч місць – до 30% місць або не більше 3000 осіб.

    На відкритих майданчиках до 10 тисяч місць можна заповнювати 75% місць, але не більше трьох тисяч осіб, більше 10 тисяч місць – до 30% місць, але не більше 5000 місць.

    Також було знято заборону на проведення ярмарків у торгових центрах – тепер там можуть встановлювати кіоски і ятки. Водночас на туристичних об'єктах «фіолетового» стандарту діє обмеження в 15 квадратних метрів для однієї людини.

    Нарешті, влада скасувала квоту на добовий прийом пасажирів в аеропорту Бен-Гуріона, яка раніше діяла в розмірі трьох тисяч пасажирів. Тепер пропускна здатність буде визначена з урахуванням необхідності дотримуватися дистанції між людьми і проводити Covid-тестування.

    Як відомо, Ізраїль з 7 березня перейшов до третього етапу зняття обмежень для стримування коронавірусу. Багато з обмежень послабили для тих, у кого є так званий зелений паспорт.

    Раніше Ізраїль назвав строк, до якого в країні сформується колективний імунітет.

    На початку березня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль – перша країна світу, яка виходить з коронакризи.

    Як відомо, після масової вакцинації кількість заражень на коронавірус в Ізраїлі різко впала.

    Також Ізраїль презентував «зелені паспорти» для Covid-вакцинованих. Документ вже продають у Telegram.

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      Теги: Ізраїль аеропорт авіаперевезення карантин коронавірус
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