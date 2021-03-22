Соціолог: кандидат місцевої партії наздоганяє лідерів на довиборах у 87 виборчому окрузі

«Саме для тих, хто ще за тиждень до голосування не визначився, варто звернути увагу на тенденцію зростання довіри до місцевих лідерів», – підкреслив Євген Сірий

На питання «Чи будете Ви брати участь у проміжних виборах до Ради?» ствердно відповіли менше половини опитаних

22 березня 2021 року на пресконференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс–Україна» керівник Агенції суспільно–політичних досліджень і комунікативних стратегій, доктор соціологічних наук Євген Сірий презентував результати телефонного опитування 1 600 мешканців Івано–Франківщини віком від 18 років і старші.

«Проведене нами опитування, – розповів Євген Сірий, – наводить на думку, що однією з основних тенденцій виборів у одномандатному окрузі № 87 буде зростаючий вплив кандидатів від місцевих партій. Вони мають більше прав, можливостей і джерел фінансування. І вони легше підзвітні людям, які їх обрали. Люди все більше перестають довіряти представникам всеукраїнських партій. А все більше довіряють кандидатам місцевих партій. Тому відповідаючи на питання «Якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю, то за яку партію Ви б проголосували?» виборці звертають увагу не лише на розкручені партійні бренди, а й уважно придивляються до представників місцевих партій. І хоча партія «Платформа громад» у нашому опитуванні з 4,5% посідає 6 місце, але її висуванець Юрій Голіней йде третім, впритул до лідерів виборчих перегонів Олександра Шевченка та Руслана Кошулинського.

На питання «Чи будете Ви брати участь у проміжних виборах до Верховної Ради України?» ствердно відповіли менше половини опитаних – 43,7%. Решта або не збираються голосувати (26,9%), або ще не визначились (29,4%).

«Саме для тих, хто ще за тиждень до голосування не визначився, – підкреслив Євген Сірий, – варто звернути увагу на тенденцію зростання довіри до місцевих лідерів, яку підтвердило телефонне опитування, проведене Агенцією суспільно–політичних досліджень і комунікативних стратегій. Адже люди особисто знають місцевих лідерів та підтримують їх незалежно від партійної приналежності. Багато опитаних переконані: якщо виберемо людину місцеву, то до неї буде легше достукатися. Задати конкретне питання тому, хто несе відповідальність перед своїми. Головне, що людина знайома тобі своїми справами. Зараз все більше людей бачать, що обирати треба за наявності досвіду. Тому біографія досвідченої людини, яка виросла тут, викликає довіру виборців».

На тенденцію зростання довіри виборців до місцевих політиків на пресконференції у Івано–Франківську звернула увагу лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Характеризуючи кандидата Юрія Голінея, вона зазначила: «Головне те, що це не той політик, який переслідує свої кар’єрні інтереси. Юрій – людина, яка мешкає серед вас, він свій. Він тут живе і працює, тут живе і працює його родина. Є якась дивна традиція – на кожні вибори до Верховної Ради спускати на місця парашутистів з Києва. А Юрій – він тут, він дихає цим повітрям, він знає всі місцеві проблеми. І коли він прийде у парламент, він прийде саме з голосом Франківщини, він прийде з серцем, яке б’ється тут у вас. І це те, що докорінно відрізняє його від інших кандидатів, які балотуються по округу. Мені здається, Юрій внесе в парламент трохи життя, а не політики».

Чи будете Ви брати участь у проміжних виборах до Верховної Ради України? (у % серед усіх опитаних)

Так – 43,7

Ні – 26,9

Я ще не визначився – 29,4

Якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю, то за кого з кандидатів Ви б проголосували? (у % серед тих, хто піде на вибори)

Шевченко О. Л. ( За майбутнє) – 22,3

Кошулинський Р. (Свобода) – 18,1

Голіней Ю. ( Платформа громад) – 16,2

Вірастюк В. (Слуга народу) – 14,7

Інший кандидат – 6,9

Важко відповісти/Я ще не визначився – 21,8

Якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю, то за яку партію Ви б проголосували? (у % серед тих, хто піде на вибори)

Свобода – 15,3

Європейська солідарність –12,6

Батьківщина – 11.7

Слуга народу– 10,4

За майбутнє – 6,2

Платформа громад –4.5

Сила і честь –3,8

Радикальна партія– 3,4

Самопоміч – 2.3

Голос – 1,7

Опозиційна платформа – За життя – 1,6

Українська стратегія– 0,9

Інша партія – 3,2

Важко відповісти/Я ще не визначився– 22,4

Агенція суспільно–політичних досліджень і комунікативних стратегій провела телефоне опитування у одномандатному окрузі № 87, де 28 березня 2021 року відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України. Всього було опитано 1600 респондентів. Польовий етап опитування пройшов 20–21березня 2021 року. Похибка опитування становить 3,2%.