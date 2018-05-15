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    В Україні буде тепло, але місцями пройдуть грозові дощі

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    У Києві вдень від +22 до +24

    Погода на сьогодні: 15 травня 2018 року на заході і сході України очікуються дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +26. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на заході країни дощі з грозами, вдень від +17 до +24.

    На півночі без опадів, температура повітря вдень від +22 до +24, у центральній частині від +22 до +26.

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    В Україні буде тепло, але місцями пройдуть грозові дощі
    В Україні буде тепло, але місцями пройдуть грозові дощі

    На сході країни дощі з грозами, вдень від +21 до +25.

    У південних областях без опадів, температура повітря від +20 до +26, у Криму до +24.

    У столиці сьогодні вдень від +22 до +24, вночі від +9 до +11. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі та вдень у Києві без опадів.

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