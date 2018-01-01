Сьогодні в Україні збережеться морозна погода

У Києві 20 лютого вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 20 лютого 2018 року на території України опадів не очікується, денна температура від -5 до +4. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря від -3 до +4. У північних регіонах малохмарно, вдень від -1 до



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У Києві 20 лютого вдень від -1 до -3

Погода на сьогодні: 20 лютого 2018 року на території України опадів не очікується, денна температура від -5 до +4. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря від -3 до +4.

У північних регіонах малохмарно, вдень від -1 до -5.

В центральній частині сухо, температура повітря від 0 до -3.

На сході опадів також не очікується, вдень від 0 до -3.

У південних регіонах малохмарно, температура від 0 до +4, у Криму до +4.

Зазначимо, найближчого тижня в Україні утримуватиметься переважно морозна погода, лише у південних областях вдень температура повітря буде підніматися до +5.

У столиці сьогодні вдень від -1 до -3, вночі від -6 до -8. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Вдень і вночі опадів не очікується.