Солдат Луценко пояснив, якої шкоди завдає Арестович українцям

«Арестовщиною» ми принижуємо героїзм наших солдатів»

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко, який воює на фронті з 25 лютого, у інтерв’ю «Главкому» повідомив: вважає росіян сильним, впертим, добре оснащеним і жорстким ворогом.

«Після перших катастрофічних поразок російських військ під Черніговом, Сумами, Києвом і скрізь, коли вони просто здуру перли колонами уперед, а їхню техніку знищували десятками та сотнями, наступив новий етап. Вони зробили висновки. Я, до речі, взагалі противник того, аби показувати росіян ідіотами – цією «арестовщиною» ми принижуємо самих себе і героїзм наших солдатів. Ми маємо справу із сильним, впертим, добре оснащеним і жорстким ворогом», – сказав Луценко.

Також він вважає, що росіяни зараз воюють не тотальним наступом крупними батальйонно-тактичними групами, а невеликими – ротними, півротними групами і використовують свою головну перевагу, яку раніше не використовували – наявність артилерії та ракетними системами залпового вогню, яка за чисельністю у десять разів перевищує нашу.Тому насичення артилерією і безпілотниками – передумова перелому у цій війні.

Нагадаємо, також Луценко озвучив три сценарії ймовірного розвитку подій зі звільнення українських територій від окупантів.

Раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко показав, як разом із побратимами проводить дозвілля на фронті. Нинішній стрілець батальйону ТРО розповів, що вояки потребують і «духовного боєкомплекту», а тому читають книги, подаровані одним із видавництв.

Крім того, Луценко з окопа дорікнув Зеленському: «Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го».

Також колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.