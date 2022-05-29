Луценко з окопа дорікнув Зеленському

«Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019-го»

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, як йому ведеться на фронті. На своїй сторінці у Facebook він повідомив, що перебуває зараз у миколаївському степу.

«Після 50-80 см чорнозему – спечена, майже цегляна глина. Екскаватор, кирка, лопата, кругляк – і бліндаж з окопом готовий», – розповів колишній генпрокурор.

За словами Луценка, його підрозділ уже відбив атаку орків. Також по їхніх позиціях «гепнули» «Піонами», але пролетіло мимо.

«Тому ми так любимо нашу арту. Тому ми так вдячні західним союзникам за нову техніку. Вона тут є і дає результат. Сьогодні ЗСУ перейшло у нашому секторі, в локальну контратаку. Це наша допомога в битві за Донбас. Ех, нам би ще «Стугни», які припинили фінансувати з 2019», – підсумував Луценко.

Раніше колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов.

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.