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    «Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі

    Колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко на війні готує плов і прибирає приміщення - «Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі
    Колишній керівник Генпрокуратури Юрій Луценко на війні готує плов і прибирає приміщення
    фото: «Цензор»

    Колишній керівник Генпрокуратури у батальйоні тероборони готує їжу і прибирає приміщення.

    Колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов. Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Цензор».

    Відповідаючи на питання про службу у складі батальйону тероборони, Луценко пояснив, що перш за все його обов’язком є денне і нічне чергування. «По дві годин два чоловіки по черзі охороняють місце дислокації», – розповів політик, нагадавши, що, зокрема, під час служби у Києві його підрозділ ніс службу на останніх блокпостах гостомельського шосе.

    У Миколаївщині ж, де зараз дислокується батальйон тероборони, в якому служить Юрій Луценко, він займається підготовкою техніки, стрільбами на полігоні, нічними виїздами для прикриття снайперів.

    Також Луценко, за його словами, готує їжу і прибирає приміщення, «або те місце поза населеним пунктом, де дислокується наш підрозділ».

    Так, ексгенпрокурор саме на війні навчився готувати плов («на 15 літрів»).

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    «Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі
    «Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі
    «Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі

    «Взагалі-то варто сказати чесно: у 58 років Луценко, з точки зору фізичних параметрів – хєровий боєць як для штурмовика, – самокритично оцінив свої військові здібності ексочільник Генпрокуратури. – З іншого боку, для завдань ТРО я підхожу: стріляти навчений у радянській армії – і підтримую цю здатність ще з часів МВС, а потім і ГПУ».

    Втім, уже всерйоз зазначив колишній депутат Верховної Ради трьох скликань, після радянської армії та 2,5 років у тюрмі він може нести службу у будь-яких умовах. «Спати на цементній підлозі, або в польовому наметі, або в закопаному на півтора метра під землю бліндажі – це все абсолютно нормально», – запевнив Юрій Луценко.

    Юрій Луценко показав своє спальне місце на службі

    Юрій Луценко показав своє спальне місце на службі

    Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

    Теги: росія Юрій Луценко окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі