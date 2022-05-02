«Херовий боєць». Луценко розповів, чим займається на службі

Колишній керівник Генпрокуратури у батальйоні тероборони готує їжу і прибирає приміщення.

Колишній нардеп і генпрокурор Юрій Луценко на війні на війні навчився готувати плов. Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Цензор».

Відповідаючи на питання про службу у складі батальйону тероборони, Луценко пояснив, що перш за все його обов’язком є денне і нічне чергування. «По дві годин два чоловіки по черзі охороняють місце дислокації», – розповів політик, нагадавши, що, зокрема, під час служби у Києві його підрозділ ніс службу на останніх блокпостах гостомельського шосе.

У Миколаївщині ж, де зараз дислокується батальйон тероборони, в якому служить Юрій Луценко, він займається підготовкою техніки, стрільбами на полігоні, нічними виїздами для прикриття снайперів.

Також Луценко, за його словами, готує їжу і прибирає приміщення, «або те місце поза населеним пунктом, де дислокується наш підрозділ».

Так, ексгенпрокурор саме на війні навчився готувати плов («на 15 літрів»).

«Взагалі-то варто сказати чесно: у 58 років Луценко, з точки зору фізичних параметрів – хєровий боєць як для штурмовика, – самокритично оцінив свої військові здібності ексочільник Генпрокуратури. – З іншого боку, для завдань ТРО я підхожу: стріляти навчений у радянській армії – і підтримую цю здатність ще з часів МВС, а потім і ГПУ».

Втім, уже всерйоз зазначив колишній депутат Верховної Ради трьох скликань, після радянської армії та 2,5 років у тюрмі він може нести службу у будь-яких умовах. «Спати на цементній підлозі, або в польовому наметі, або в закопаному на півтора метра під землю бліндажі – це все абсолютно нормально», – запевнив Юрій Луценко.

Юрій Луценко показав своє спальне місце на службі

Нагадаємо, що у батальйоні разом із Юрієм Луценком несуть службу інші політики та відомі люди. Зокрема, колишній в.о. президента України Олександр Турчинов, екснардеп Сергій Хлань та колишній перший заступник голови СБУ Павло Демчина.