Про що говоритимуть на закритому засіданні РНБО 19 лютого – версії ЗМІ

Порядок денний нового засідання офіційно не повідомляли

У п'ятницю, 19 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони, анонсоване тиждень тому.

12 лютого президент Володимир Зеленський анонсував засідання Радбезу, яке має пройти на Банковій 19 лютого. Це сталося через 10 днів після попереднього засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його активів. У тому числі – трьох телеканалів.

В Офісі президента повідомили, що Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати нове засідання.

«На засіданні планується обговорити комплекс питань, частина з яких буде розглянута в закритому режимі», – повідомили тоді в Офісі глави держави.

«Загрози національній безпеці держави, які повинні бути усунені, вимагають обов'язкових жорстких рішень в межах, визначених Конституцією України та чинним законодавством», – пояснили в ОП актуальність майбутнього засідання.

Порядок денний нового засідання офіційно не повідомляли.

За різними версіями ЗМІ й Телеграм-каналів, порядок денний може бути досить великим. За деякими відомостями, частина питань які розглянуть в закритому режимі, стосуватимуться введення санкцій безпосередньо проти кума Путіна Віктора Медведчука. Йдеться про накладення санкцій на роботу компанії «ПрикарпатЗахідтранс», яка експлуатує пов'язану з Медведчуком ділянку нафтопроводу «Самара-Західний напрямок».

Ще однією темою засідання може стати загострення ситуації на Донбасі. Про це раніше повідомили кілька нардепів від правлячої фракції «Слуги народу».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у недавньому інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що порядок денний засідання РНБО ще остаточно не сформований. При цьому він побічно підтвердив, що на ньому буде згадуватися прізвище Медведчука.

«Це одне з ключових засідань, тому що зараз є можливість в рамках РНБО довести до кінця роботу по всіх цих дивних бізнес-комунікаціях, які були, в тому числі і у Медведчука, і не тільки у нього, і підсумовувати аналітичну роботу, яка дозволяє вийти на якісь рішення», – сказав він.

Ще одним з можливих рішень РНБО в п'ятницю називалося введення санкцій проти Володимира Макеєнка – колишнього регіонала, який формально володіє телеканалом «Прямий». Частковим підтвердженням цієї версії про санкції може служити остання заява п'ятого президента Петра Порошенка. У четвер ввечері він заявив, що купив канал у Макеєнка через побоювання, що РНБО може закрити його.

Порошенко також звернувся особисто до президента.

«Володимире Олександровичу, завтра на РНБО можна вводити санкції проти терориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити «5 канал». Підкажу – закінчив він погано», – сказав він.

В Офісі президента того ж вечора спростували слова Порошенка. Прессекретар Зеленського Юлія Мендель заявила, що РНБО не планує вводити санкції проти «Прямого».

«Санкції проти телеканалів 112 Україна, Zik, NewsOne були впроваджені через докази фінансування з держави-агресора, а також пов'язаність їх власника з терористичними організаціями, що оперують на окупованих агресором територіях України», – пояснила речниця глави держави.

Нагадаємо, днями радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі обговорив з ведучим телеканалу «Наш» Максимом Назаровим закриття каналу «Прямий». Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова, який написав про закриття «Прямого».

«Закрити нафіг «Прямий!» – написав Назаров.

«Цікава ідея… хочете позбавитись ще одного конкурента в інформаційному мовленні???», – відреагував Подоляк.