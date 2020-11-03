Соратник і друг Кернеса прокоментував повідомлення про його смерть

Геннадій Кернес захворів на коронавірус і 16 вересня у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте»

Інформація про смерть Кернеса - цинічна брехня, - Павло Фукс

Вороги Харкова і незалежної України поширюють чутки про загибель мого друга Геннадія Кернеса. Так прокоментував інформацію про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса його друг і бізнесмен Павло Фукс.

«Все це цинічна брехня. Я тільки що розмовляв з ним», – написав Фукс.

Також інформацію про те, що Кернес живий підтвердив голова пресслужби міськради Харкова Юрій Сидоренко.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації сьогодні поширили інформацію про те, що мер Харкова Геннадій Кернес помер. Цю інформацію нібито підтвердили джерела у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів.

Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.