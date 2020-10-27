У Харківській міськраді заявили, що Кернес набирає понад 60% голосів



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Згідно з паралельним підрахунком чинний мер Геннадій Кернес набрав 60,1% голосів виборців

Харківська міська рада з посиланням на штаб партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» заявила, що згідно з паралельним підрахунком чинний мер Геннадій Кернес набрав 60,1% голосів виборців.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зазначається, що друге місце зайняв Олександр Фельдман – 14,44%, а на третьому Олексій Кучер – 7,2%.

У відомстві заявили, що на виборах до Харківської міської ради голоси виборців розподілилися так: «Блок Кернеса - Успішний Харків» – 37,98%, «Опозиційна платформа - За життя» – 20,9%, «Європейська солідарність» – 8,98%, «Слуга народу» – 8,75%, «Партія Шарія» – 6,54%, «Блок Світличної Разом!» – 6,14%.

За даними міськради, вибори до Харківської обласної ради показали такі результати: «Блок Кернеса - Успішний Харків» – 34,77%, «Опозиційна платформа - За життя» – 21,32%, «Слуга народу» – 12,66%, «Блок Світличної Разом!» – 12,15%, «Європейська солідарність» – 8,01%.

Зазначимо, що Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.