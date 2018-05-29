Сорос передрікає глобальну фінансову кризу

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Фото: AFP Джордж Сорос

До негативних явищ Сорос відніс «територіальну дезінтеграцію» - вихід Великобританії з ЄС

Мільярдер Джордж Сорос заявив, що зростання курсу долара і відтік капіталу з ринків, що розвиваються може привести до ще одної великої фінансової кризи.

Про це пише Bloomberg.

На його думку, такий розвиток подій насамперед загрожує Європейського Союзу.

Головними причинами можливої кризи Сорос назвав зрив іранської ядерної угоди і «руйнування» трансатлантичного альянсу ЄС і США.

Він заявив, що обидві ці події обов'язково приведуть до негативного ефекту для європейської економіки та інших проблем - в тому числі до девальвації валют країн, що розвиваються.

Він також згадав європейську міграційну кризу і політику суворої економії, яка привела до влади популістів в Італії.

До негативних явищ Сорос також відніс «територіальну дезінтеграцію» - вихід Великобританії з ЄС.

«Все, що могло піти не так, пішло не так. Формулювання «екзистенціальна небезпека» для Європи більше не фігура мови, а сувора реальність», - сказав Сорос.

Раніше американський мільярдер Джордж Сорос звинуватив компанії Google і Facebook в монополізації ринку і цілеспрямованому розвитку у аудиторії звикання до своїх сервісів.