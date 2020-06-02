Сovid-19: Американські медики назвали незворотні наслідки для організму



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Медики не виключають, що для деяких пацієнтів втрата нюху буде незворотною

Колишній пацієнт зізнався, що побоюється залишатися вдома один через втрату нюху

До людей, які перехворіли на коронавірус, може не повернутися нюх. Про це з посиланням на американських медиків повідомляє видання The Wall Street Journal.

Згідно з попередніми даними вчених, близько чверті опитаних ними пацієнтів, які видужали від Covid-19, розповіли про проблеми з нюхом. За їх словами, сприйняття запахів і смаків значно послабилися через приблизно два тижні після зникнення інших симптомів хвороби. Лікарі заявили, що на відновлення нюху може піти до кількох місяців. При цьому медики не виключають, що для деяких пацієнтів втрата нюху буде незворотною і вони назавжди втратять нормальне сприйняття запаху і смаку.

Також лікарі не змогли визначити максимальний термін повернення нормального нюху, помітивши, що дане питання потребує довгострокового спостереження. Заступник директора Monell Chemical Senses Center в Пенсільванії Даніелла Рід (Danielle Reed) пояснила феномен втрати здатності сприймати запахи і смак захисною реакцією організму. За її припущенням, нюхові рецептори. що йдуть до мозку, «здійснюють самогубство», аби зупинити поширення вірусу.

Один із пацієнтів, що перехворів на коронавірус - 23-річний Метт Ньюї (Matt Newey) - розповів журналістам, що через втрату нюху відчуває сильний стрес. «Я провів півтора дня без їжі. Мій шлунок зі мною більше не дружить», - зауважив Ньюї. Він додав, що сильно схуд, адже перестав отримувати задоволення від прийому їжі. Колишній пацієнт зізнався, що побоюється залишатися вдома один, бо через втрату нюху він боїться, що не зможе відчути можливий витік газу або запах диму.

Зазначимо, наприкінці травня американські лікарі виявили шість нових симптомів Covid - 19. Зазначається, що до задишки, кашлю і гарячки додалися лихоманка, тремтіння від лихоманки, м'язовий біль, головний біль, біль в горлі, а також втрата смаку та нюху.

В середині травня влада Великої Британії заявила про додавання втрати нюху і смаку до офіційного списку симптомів при зараженні Covid-19. За словами медиків, зазвичай даний симптом не виявляється на початковому етапі, але може зберігатися протягом декількох тижнів після проникнення вірусу в організм.