У світі розробляють 133 вакцини проти Covid-19



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У всьому світі вчені розробляють вакцини від коронавірусу

123 вакцини знаходяться на етапі доклінічної розробки

У світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Клінічні випробування десяти вакцин вже проходять в США, Великобританії та Китаї, повідомляє СNN.

Решта 123 вакцини знаходяться на етапі доклінічної розробки. Пошуком вакцини від COVID-19 займаються по всьому світу, в тому числі в Токійському університеті, університеті Тулэйн, Альбертському університеті і Піттсбургском університеті.

У всьому світі зареєстровано понад 6,2 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом, щонайменше 2,7 млн осіб вилікувались. Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли понад 375 тисяч пацієнтів.

Новим епіцентром пандемії коронавірусу стала Америка. США лідирують за кількістю випадків зараження і летальних результатів — 1,8 млн американців захворіли, з них понад 105 тисяч померли. На другому місці Бразилія, де Covid-19 захворіли понад 526 тисяч жителів, майже 30 тисяч померли.

Американська біотехнологічна компанія Moderna, яка також розробляє вакцину від коронавірусу, прогнозує, що вона буде готова для використання в екстрених ситуаціях восени.

Ще один розробник вакцини - компанія Novavax - повідомив, що планує отримати дозвіл на її застосування в екстрених випадках до кінця року.

Зазначимо, що за останні 25 років американські регулятори схвалили вакцини лише від семи нових захворювань.

Між іншим, у МОЗ заявили, що Україна не розроблятиме власну вакцину від коронавірусу.

Також імунолог назвав небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

Раніше у США заявили про успіх в розробці вакцини від Covid-19. Відзначається, що єдиний побічний ефект був виявлений у однієї пацієнтки у вигляді почервоніння навколо місця ін'єкції, але воно було швидкоплинним і не потребувало додаткового медичного втручання.

Нагадаємо, також в Ізраїлі успішно протестували вакцину проти коронавірусу. Якщо дослідження пройде за планом, то вакцина проти коронавірусу буде готова через рік або навіть раніше.