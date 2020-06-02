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    У Колумбії розробили ліжко-трансформер, що перетворюється на труну (фото)

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    <i>Ліжка-труни компанії ABC Displays</i> - У Колумбії розробили ліжко-трансформер, що перетворюється на труну (фото)
    Ліжка-труни компанії ABC Displays

    Компанія пропонує розв'язати проблему нестачі лікарняних ліжок і трун під час пандемії

    На тлі пандемії та колапсу медичної системи в деяких країнах спеціально для пацієнтів із коронавірусом розробили дешеві картонні лікарняні ліжка, що легко трансформуються на труни. Так, колумбійська компанія ABC Displays, розташована в Боготі, почала виготовляти та продавати дешеві лікарняні ліжка спеціально для пацієнтів із коронавірусом.

    «В найгіршому випадку кожне ліжко легко трансформується в картонну труну», – пише видання дизайну DeZeen.

    Голова компанії пояснив, що ідея виникла з ситуації в сусідньому Еквадорі, де морги переповнені, й уряд у терміновому порядку мусив видавати картонні труни – інакше внаслідок колапсу не тільки медичної, але й похоронної системи тіла лишалися на вулицях.

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    У Колумбії розробили ліжко-трансформер, що перетворюється на труну (фото)
    У Колумбії розробили ліжко-трансформер, що перетворюється на труну (фото)

    Зазначимо, що про це були репортажі Wall Street JournalBusiness InsiderCNNПівденноатлантичного агентства новин.

    «Гідне рішення, щоб люди не лежали на підлогах лікарень і їх не скидали в масові могили в разі смерті», – вважає голова компанії, що розробила ліжка-труни.

    Розробники кажуть, що перетворення ліжка на труну також дозволяє медичному персоналу зберігати біологічну ізоляцію від мертвих тіл, бо не треба маніпулювати з тілом.

    «Вся процедура відбувається з тим самим ліжком, і в найгіршому випадку, при смерті пацієнта, ліжко перетворюють на труну за менш ніж 18 секунд». – кажуть розробники.

    Зазначимо, що Південна Америка стала новим епіцентром спалаху коронавірусу

    Також нагадаємо, що вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.

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    смерть лікарня Південна Америка поховання ліжко коронавірус
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