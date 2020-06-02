У Колумбії розробили ліжко-трансформер, що перетворюється на труну (фото)



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Ліжка-труни компанії ABC Displays

Компанія пропонує розв'язати проблему нестачі лікарняних ліжок і трун під час пандемії

На тлі пандемії та колапсу медичної системи в деяких країнах спеціально для пацієнтів із коронавірусом розробили дешеві картонні лікарняні ліжка, що легко трансформуються на труни. Так, колумбійська компанія ABC Displays, розташована в Боготі, почала виготовляти та продавати дешеві лікарняні ліжка спеціально для пацієнтів із коронавірусом.

«В найгіршому випадку кожне ліжко легко трансформується в картонну труну», – пише видання дизайну DeZeen.

Голова компанії пояснив, що ідея виникла з ситуації в сусідньому Еквадорі, де морги переповнені, й уряд у терміновому порядку мусив видавати картонні труни – інакше внаслідок колапсу не тільки медичної, але й похоронної системи тіла лишалися на вулицях.

Зазначимо, що про це були репортажі Wall Street Journal, Business Insider, CNN, Південноатлантичного агентства новин.

«Гідне рішення, щоб люди не лежали на підлогах лікарень і їх не скидали в масові могили в разі смерті», – вважає голова компанії, що розробила ліжка-труни.

Розробники кажуть, що перетворення ліжка на труну також дозволяє медичному персоналу зберігати біологічну ізоляцію від мертвих тіл, бо не треба маніпулювати з тілом.

«Вся процедура відбувається з тим самим ліжком, і в найгіршому випадку, при смерті пацієнта, ліжко перетворюють на труну за менш ніж 18 секунд». – кажуть розробники.

Зазначимо, що Південна Америка стала новим епіцентром спалаху коронавірусу.

Також нагадаємо, що вперше з початку пандемії в Іспанії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу.