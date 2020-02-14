В Україну їде глава антитерористичного департаменту США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нейтан Сейлс відвідає Київ 16 лютого

Сейлс у Києві говоритиме про співробітництво у сфері протидії тероризму

В Україну приїде координатор Державного департаменту США з питань протидії тероризму Нейтан Сейлс. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

За даними посольства, Сейлс відвідає Київ 16 лютого, де проведе додаткові зустрічі про співробітництво у сфері протидії тероризму.

Зазначається, що 14 лютого Сейлс разом з держсекретарем Помпео візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і приєднається до круглого столу з питань безпеки людини в Сомалі.

Раніше повідомлялося, що троє представників Комітету з питань зовнішніх зв'язків Сенату США направляються в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. В Україну їдуть троє сенаторів США, демократ Кріс Мерфі і двоє республіканців - Рон Джонсон і Джон Баррассо.

Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту до Німеччини 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Під час Мюнхенської конференції безпеки делегація США має намір провести переговори із ключовими союзниками і партнерами щодо координації глобальних викликів, включаючи необхідність протидії російській агресії проти України.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 14 - 16 лютого на запрошення організаторів також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.