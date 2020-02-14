«Я обов'язково вистою». Нацгвардієць Марків передав з італійської в’язниці листа



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Віталія Марків, заслуджений в Італії до 24 років ув'язнення

У листі Марків подякував українцям за підтримку

Засуджений в Італії до 24 років ув'язнення нацгвардієць Віталій Марків передав в Україну листа. Зробив він це через заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, який відвідав його в італійській в'язниці.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Геращенко розповів Марківу про те, що робить Україна задля його звільнення. У свою чергу нацгвардієць передав листа тим, хто його підтримує.

«Дорогі українці! Хочу висловити величезну подяку за вашу підтримку! Я обов’язково вистою і ми переможемо! Слава Україні!», — йдеться у листі.

Фото: МВС України

«Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата», — сказав очільник МВС Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

17 січня Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2717 «Про Заяву Верховної ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці». За документ проголосували 323 парламентарі.

Наголошується, що парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинуватості.