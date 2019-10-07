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    Спецпредставник ОБСЄ заявив, що людям на Донбасі важливий мир, а не його умови

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    Мартін Сайдік - Спецпредставник ОБСЄ заявив, що людям на Донбасі важливий мир, а не його умови
    Мартін Сайдік

    Сайдік вказав на те, що в останній час мав місце обнадійливий розвиток ситуації навколо врегулювання конфлікту на Донбасі

    Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік переконаний, що для людей на Донбасі – як на підконтрольній уряду території, так і в ОРДЛО – найважливішим є мир, а на яких умовах він буде – другорядне питання.

    Про це Сайдік заявив під час міжнародного форуму Salzburg Europe Summit у понеділок в австрійському Зальцбурзі.

    «Наступної середи я знову поїду на Донбас. І не лише на Донбасі я чую лише одне, люди мені говорять (а мене вже знають з телевізора), люди приходять і кажуть: єдине, що ми від вас хочемо — принесіть нарешті мир, принесіть нарешті мир. І це я чую як на підконтрольних уряду в Києві районах, так і на ОРДЛО, тобто, у сепаратистських районах – люди приходять і кажуть: дякуємо за те, що ви зробили, працюйте й надалі. Найважливіше, що ми хочемо мати — це мир. А на яких умовах буде цей мир – це людей вже другорядне. Найважливіше – це мир», - заявив спецпредставник ОБСЄ.

    Він заявив, що сподівається на рух України «шляхом економічної та політичної консолідації»: «Щодо майбутнього, то я можу лише сподіватися, що Україна й надалі йтиме шляхом економічної та політичної консолідації, зараз під керівництвом нового президента, як він про це заявляв. І мир на Донбасі був би точно одним з найважливіших елементів».

    Окремо Сайдік вказав на те, що в останній час мав місце обнадійливий розвиток ситуації навколо врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Зокрема, це стосується спорудження тимчасового обхідного мосту в Станиці Луганській та початку ремонту основного зруйнованого пішохідного мосту, а також затвердження тексту так званої «формули Штайнмаєра» – «важливої політичної вимоги, яка завжди піднімалася з боку Москви, але також з боку так званих «окремих районів Донецької та Луганської областей».

    Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

    Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

    Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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    Джерело: Укрінформ

    ОБСЄ Донбас ОРДЛО Україна формула Штайнмаєра
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