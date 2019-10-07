Спецпредставник ОБСЄ заявив, що людям на Донбасі важливий мир, а не його умови



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Мартін Сайдік

Сайдік вказав на те, що в останній час мав місце обнадійливий розвиток ситуації навколо врегулювання конфлікту на Донбасі

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік переконаний, що для людей на Донбасі – як на підконтрольній уряду території, так і в ОРДЛО – найважливішим є мир, а на яких умовах він буде – другорядне питання.

Про це Сайдік заявив під час міжнародного форуму Salzburg Europe Summit у понеділок в австрійському Зальцбурзі.

«Наступної середи я знову поїду на Донбас. І не лише на Донбасі я чую лише одне, люди мені говорять (а мене вже знають з телевізора), люди приходять і кажуть: єдине, що ми від вас хочемо — принесіть нарешті мир, принесіть нарешті мир. І це я чую як на підконтрольних уряду в Києві районах, так і на ОРДЛО, тобто, у сепаратистських районах – люди приходять і кажуть: дякуємо за те, що ви зробили, працюйте й надалі. Найважливіше, що ми хочемо мати — це мир. А на яких умовах буде цей мир – це людей вже другорядне. Найважливіше – це мир», - заявив спецпредставник ОБСЄ.

Він заявив, що сподівається на рух України «шляхом економічної та політичної консолідації»: «Щодо майбутнього, то я можу лише сподіватися, що Україна й надалі йтиме шляхом економічної та політичної консолідації, зараз під керівництвом нового президента, як він про це заявляв. І мир на Донбасі був би точно одним з найважливіших елементів».

Окремо Сайдік вказав на те, що в останній час мав місце обнадійливий розвиток ситуації навколо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема, це стосується спорудження тимчасового обхідного мосту в Станиці Луганській та початку ремонту основного зруйнованого пішохідного мосту, а також затвердження тексту так званої «формули Штайнмаєра» – «важливої політичної вимоги, яка завжди піднімалася з боку Москви, але також з боку так званих «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмаєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться 7 жовтня.

Проте розведення військ у Петрівському і Золотому було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

Джерело: Укрінформ