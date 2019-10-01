Спецпредставник ОБСЄ пояснив процедуру підписання «формули Штайнмайєра»



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Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік

Члени ТКГ, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами підтвердили текст «формули Штайнмайєра»

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

«За рекомендацією політичних радників Нормандської четвірки від 11 вересня сьогодні члени Тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами на мою адресу підтвердили текст формули Штайнмайєра», - заявив він, додавши, що під кожним окремим листом стоять підписи авторів.

Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня

До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».