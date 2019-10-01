  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Спецпредставник ОБСЄ пояснив процедуру підписання «формули Штайнмайєра»

    • Розсилка
    Спецпредставник ОБСЄ в&nbsp;Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік&nbsp; - Спецпредставник ОБСЄ пояснив процедуру підписання «формули Штайнмайєра»
    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік 

    Члени ТКГ, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами підтвердили текст «формули Штайнмайєра»

    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

    «За рекомендацією політичних радників Нормандської четвірки від 11 вересня сьогодні члени Тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами на мою адресу підтвердили текст формули Штайнмайєра», - заявив він, додавши, що під кожним окремим листом стоять підписи авторів.

    Зазначимо, що під час брифінгу 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

    Як стало відомо Главкому з власних джерел, у вівторок політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у «нормандському форматі» ще не оголошено.

    Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня

    До слова, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетують Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмайєра».

    Активісти намалювали на білому полотні червоно-чорною фарбою «Ні капітуляції».

    Лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький заявив про «безстрокову акцію проти капітуляції».

    Читайте також
    Нормандська четвірка ОБСЄ Донбас політика Україна Формула Штайнмайера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ