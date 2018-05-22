Спецпризначенці у Хмельницькому стрибали з парашутом «у ворожий тил» (фоторепортаж)

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Хмельницькі спецпризначенці висаджували диверсантів в умовний тил противника

У Хмельницькому в 8 окремому полку спеціального призначення сил спеціальних операцій Збройних Сил України проходять тактико-спеціальні навчання з повітрянодесантної підготовки.

Зокрема, спецпризначенці стрибнули с парашутами з військово-транспортного вертольоту Мі-8МТ.

Десантування спецпризначенці здійснювали на загальному тактичному фоні навчань, відпрацьовуючи при цьому доставку повітряним шляхом розвідувально-диверсійних груп в умовний тил противника для виконання спеціальних завдань.

«Станом на сьогодні, особовий склад військової частини і представники Командування ССО вже здійснили 1422 стрибка з парашутом, - каже начальник повітряно-десантної служби майор Андрій Отіопіч. - Загалом, для виконання річної програми з повітряно-десантної підготовки ми до кінця року ми маємо здійснити майже 5000 стрибків».

За словами офіцера, під час цих навчань передусім звертають увагу на дотримання заходів безпеки на кожному з етапів, починаючи від вкладання парашутів, перевірки стану здоров'я, спорядження парашутиста, його припасування, відділення від вертольоту і до приземлення.