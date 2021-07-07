Сезон у розпалі. Якою буде погода на головних курортах України

В Одесі з четверга стовпчик термометра буде повзти вгору, в неділю вдень покаже температуру +31 °С

В Азовському морі температура води біля узбережжя вище +26 °С, Чорне море прогріється менше

Для охочих провести відпустку біля моря цього тижня встановиться найсприятливіша погода На українському узбережжі Чорного та Азовського морів у середу й четвер ще пройдуть місцями дощі. Але до кінця поточного робочого тижня на зміну циклону прийде антициклон, на морських курортах України стане жарко, до +31 °С вдень. Найдовше дощова погода протримається у Криму, на річках Криму збережеться несприятлива гідрологічна обстановка.

В Азовському морі температура води біля узбережжя вище +26 °С. Чорне море прогріється менше, температура води біля узбережжя до +23,7 °С. У Карпатах на цьому тижні денна температура повітря буде від помірної +24 °С у Ворохті до спекотної +33 °С в Ужгороді.

Чорноморські курорти України

З 8 липня на чорноморському узбережжі очікується спекотна малохмарна погода, за прогнозом Sinoptik.ua повітря прогріється до +31 °С. Вітер північний, північно-східний, слабкий до помірного.

В Одесі у середу ще може пройти дощ, температура повітря вдень до +25 °С. З четверга стовпчик термометра буде повзти вгору, в неділю вдень покаже температуру +31 °С, вночі +21 °С. Температура морської води біля берегів Одеси +21,7 °С.

У Затоці невеликий дощ може пройти у середу, а з четверга та до кінця тижня буде без опадів, ясно, жарко +28 ...+31 °С, температура морської води +23,5 °С.

У Залізному порту у середу та четвер вночі +20 °С, вдень +26 °С, є вірогідність дощу, вітер північно-східний до 7 м/сек. З п'ятниці стане спекотно, сонце нагріє повітря до +30 °С.

Курорти Азовського моря

У середу область зниженого тиску може наостанок полити дощем курорти Азовського моря. А вже з четверга антициклон подарує відпочиваючим сонячну погоду з температурою до +31 °С. Східний та північно-східний вітер буде помірним, від 4 м/сек до 7 м/сек.

У Бердянську 7 липня хмарно, +26 °С, атмосферний тиск 755 мм рт. ст., є ймовірність дощу. 8-11 липня сонячно, до +31 °С, атмосферний тиск 763 мм рт.ст. Море дуже тепле +25,6 °С.

У Генічеську у середу та четвер хмарно, до +28 °С, можливі місцями короткочасні дощі, з п'ятниці - ясно, +31 °С, море прогріється до 26.4 °С.

Курорти Карпат

7-8 липня температура повітря на курортах Карпат буде до +31 °С, а з 9 липня очікується зниження на кілька градусів. На цьому тижні погода переважно суха та сонячна.

В Яремче буде комфортно відпочиваючим, які не переносять спеку. Тут з вівторка по неділю буде стримане тепло +22...+24 °С вдень, +13...+14 °С вночі. Наприкінці тижня можуть пройти місцями невеликі дощі.

У Косино увесь тиждень жарко, +31 °С, небо ясне, вітер слабкий південних напрямків. У неділю мінлива хмарність, +28 °С, може пройти невеликий дощ.

У Тростянці 7-9 липня ясно, +27...+29 °С. У вихідні, 10-11 липня температура повітря стане вище, +31 °С, але з'явиться хмарність, можливий невеликий дощ.

Тим часом, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про перший рівень небезпеки. 7 липня на півдні та сході країни прогнозують грози, град і шквали.

Унаслідок значних опадів 8 липня включно очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 метра, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик.