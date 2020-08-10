Спека відступає: сьогодні у більшості областей України дощі та грози



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Понеділок, 10 серпня, в Україні буде дощовим

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза

В Україні у понеділок, 10 серпня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, температура вдень становитиме від 23° до 32° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«10 серпня мінлива хмарність. У західних, північних та більшості центральних областей вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів», – зазначається у повідомленні.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 25-27°.