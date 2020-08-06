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    Новини

    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)

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    На&nbsp;дорогах Києва працює понад 50 поливомийних машин - Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    На дорогах Києва працює понад 50 поливомийних машин
    Фото: Київавтодор

    Спецтехніка на дорогах Києва працює цілодобово

    Із настанням спекотних днів комунальна корпорація «Київавтодор» посилила миття і полив вулиць. Зараз спецтехніка працює цілодобово. Про це повідомили у Київатодорі.

    Упродовж цієї доби на дорогах працює понад 50 поливомийних машин.

    Використовують і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями.

    Як зазначають у Київавтодорі, завдяки інтенсивним поливу і миттю, зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

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    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)
    Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)

    Нагадуємо, що через перевищення денної температури повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 обмежений в’їзд до Києва великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

    Київ дороги спека Київавтодор
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