Спека в Києві: дорожники посилено поливають вулиці міста (фото)



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На дорогах Києва працює понад 50 поливомийних машин Фото: Київавтодор

Спецтехніка на дорогах Києва працює цілодобово

Із настанням спекотних днів комунальна корпорація «Київавтодор» посилила миття і полив вулиць. Зараз спецтехніка працює цілодобово. Про це повідомили у Київатодорі.

Упродовж цієї доби на дорогах працює понад 50 поливомийних машин.

Використовують і спецавто для миття проїжджих частин дорожніми шампунями.

Як зазначають у Київавтодорі, завдяки інтенсивним поливу і миттю, зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

Нагадуємо, що через перевищення денної температури повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 обмежений в’їзд до Києва великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.