Спека відступить: прогноз погоди на 7 липня

На частині території України будуть дощі та грози

За прогнозом синоптиків, сьогодні подекуди можливі опади, температура повітря знизиться

За прогнозом синоптиків, 7 липня в Україні почне спадати спека. Ближче надвечір на північному сході країни, а також у Миколаївській та Одеській областях можливі дощі з грозою. Такі дані «Укргідрометцентру».

У центральній Україні буде хмарно, без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +25 до +33°С, а вночі від +14 до +20°С.

У західних областях України очікується невелика хмарність, без опадів. Денна температура повітря складе від +21 до +26 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +9 до +14 °С.

На півночі України буде хмарно, без істотних опадів. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +23 до +28 градусів за Цельсієм, а вночі від +12 до +16°С.

У східних регіонах очікується ясна погода, без дощів. Температура повітря вдень становитиме від +29 до +34°С, а вночі від +17 до +21°С.

У південних областях України мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +29 до +34 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +18 до +23 °С.

У Києві очікується хмарна погода, без опадів. Денна температура повітря становитиме від +22 до +25 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +15 до +18°С.

Нагадаємо, удень 6 липня у Києві через грозу затопило вулиці (відео).

Напередодні у Львові лютувала негода, затоплено вулиці (відео). Згодом Садовий розповів, що натворила стихія.

А за кілька днів до цього, 2 липня, Тернопіль пішов під воду: у місті вирувала сильна злива (фото, відео).