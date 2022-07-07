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  4. ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених
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    Події в Україні

    ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених

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    Палають склади та російські бази - ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених
    Палають склади та російські бази
    фото з відкритих джерел

    Із 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів

    Із кінця червня у російських військових в Україні майже щодня горять бази і склади боєприпасів, опублікована карта втрат окупантів. Про це повідомляє BBC News.

    У списку з 11 пунктів чотири припадають на склади боєприпасів, решта – російські бази та інфраструктура.

    Вибухи відбувалися на окупованих частинах п’яти областей: Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської.

    З 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів:

    • Херсонська область – по двох складах у Херсоні та Новій Каховці;
    • Харківська область – по точці у Великому Бурлуці;
    • Луганська область – по трьох точках в Кадіївці, Попасній, Перевальську;
    • Донецька область – по трьох точках в Макіївці, Донецьку, Сніжному;
    • Запорізька область – по двох точках у Мелітополі.

    В 75-85 км від умовних позицій ЗСУ розташовані два населених пункти: Мелітополь, де знищена одна з чотирьох баз армії РФ, і Сніжне, де горів склад боєприпасів. На цю відстань цілком можуть дострелити ракетні установки Himars.

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    Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео).

    Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

    Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Запорізька область інфраструктура окупація #stoprussia
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    ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених