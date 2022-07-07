ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених

Із 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів

Із кінця червня у російських військових в Україні майже щодня горять бази і склади боєприпасів, опублікована карта втрат окупантів. Про це повідомляє BBC News.

У списку з 11 пунктів чотири припадають на склади боєприпасів, решта – російські бази та інфраструктура.

Вибухи відбувалися на окупованих частинах п’яти областей: Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської.

З 28 червня по 6 липня сталося 11 ударів:

Херсонська область – по двох складах у Херсоні та Новій Каховці;

Харківська область – по точці у Великому Бурлуці;

Луганська область – по трьох точках в Кадіївці, Попасній, Перевальську;

Донецька область – по трьох точках в Макіївці, Донецьку, Сніжному;

Запорізька область – по двох точках у Мелітополі.

В 75-85 км від умовних позицій ЗСУ розташовані два населених пункти: Мелітополь, де знищена одна з чотирьох баз армії РФ, і Сніжне, де горів склад боєприпасів. На цю відстань цілком можуть дострелити ракетні установки Himars.

Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованій Макіївці (відео).

Раніше ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа. До слова, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

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