Списання боргів за газ дозволить уникнути підвищення тарифів – соцопитування



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Кожен четвертий опитаний чекає перебоїв тепла в новому опалювальному періоді

90% українців проти того, щоб борги комунальників за газ погашали за рахунок підвищення тарифів на тепло

Для того, щоб пройти наступний опалювальний період без зривів, необхідно вирішити проблему газових боргів комунальних підприємств. Проведене Центром Разумкова соціологічне дослідження показало, що 90% українців проти того, щоб борги комунальників за газ погашали за рахунок підвищення тарифів на тепло. В таких умовах єдиним способом фінансового оздоровлення галузі залишається списання безнадійних боргів, вважають експерти.

Соціологічна служба Центру Разумкова підвела підсумки дослідження «Ставлення населення до можливості зриву опалювального сезону і зростання комунальних тарифів», проведеного в серпні 2020 року. Зібрані дані показують, що кожен четвертий опитаний чекає перебоїв тепла в новому опалювальному періоді через накопичені комунальними підприємствами борги за газ і інші енергоносії.

У той же час 90% респондентів проти того, щоб боргові проблеми комунальників були вирішені за рахунок підвищення тарифів на тепло та інші комунальні послуги.

«Єдиний шлях забезпечення стабільності, який буде підтриманий споживачами і дозволить успішно пройти опалювальний період - це фінансове оздоровлення комунальних підприємств шляхом списання безнадійних боргів між учасниками ринку», - сказав провідний експерт з питань енергетики Центру Разумкова Максим Білявський.

Рішенням має стати саме списання боргів за газ між підприємствами і компаніями, а не фактичної заборгованості за газ населення. Дослідження показало, що більше половини споживачів (54,4%) виступали проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. У той же час майже кожен п'ятий опитаний за врегулювання боргової проблеми шляхом взаємозаліку серед енергокомпаній.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект №3800-1, автори якого пропонують провести взаємозалік боргів за газ серед компаній, учасниць газового ринку для їх фінансового оздоровлення напередодні опалювального періоду 2020-2021.