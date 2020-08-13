Опитування: майже 60% українців вважають Росію агресором



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Водночас 9,1% опитаних вказали, що Росія - дружня та братня країна

59,5% українців вважають, що Російська Федерація – агресор, який загрожує існуванню України як держави.

Про це свідчать дані опитування Центру «Социс» та Центру Разумкова.

За даними опитування, ще 23,8% українців вважають, що Росія – звичайна сусідська держава, з якою необхідно підтримувати добросусідські стосунки як і зі всіма іншими країнами.

Водночас 9,1% опитаних вказали, що Росія - дружня та братня країна, з якою необхідно розвивати теплі та дружні стосунки.





Спільне опитування Центру «Социс» та Центру Разумкова проведене 21 – 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації – стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

До слова, партію Порошенка вважає головною опозиційною силою третина українців.

Нагадаємо, також згідно з результатами опитування, якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур знову вийшли б Зеленський і Порошенко.