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    Політика

    Дві третини громадян України вважають, що держава йде «не туди»

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    Дві третини українців не схвалюють зміни у державі - Дві третини громадян України вважають, що держава йде «не туди»
    Дві третини українців не схвалюють зміни у державі

    Лише 20% громадян вважають, що Україна рухається у правильному шляху

    Лише 20% українських громадян вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку. Такі дані оприлюднила Соціологічна група «Рейтинг», 5 серпня 2020 року. За даними соціологів, 68% - протилежної думки.

    Більші ніж дві третини громадян України, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна повинна рухатися в іншому напрямі.

    Варто зауважити, що такі настрої соціологи фіксували в Україні фіксувались і раніше. Так, у 2011-му році проти політики держави висловлювалися понад 70% респондентів.

    У листопаді 2019-го року думки українців поділилися майже порівну: 40% громадян України вважали політику держави правильною, майже стільки ж – помилковою.

    Оптимістичні настрої щодо розвитку України протрималися недовго
    Оптимістичні настрої щодо розвитку України протрималися недовго

     Детальніше читайте тут:
    соцопитування політика держава Україна
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