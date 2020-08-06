Дві третини громадян України вважають, що держава йде «не туди»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дві третини українців не схвалюють зміни у державі

Лише 20% громадян вважають, що Україна рухається у правильному шляху

Лише 20% українських громадян вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку. Такі дані оприлюднила Соціологічна група «Рейтинг», 5 серпня 2020 року. За даними соціологів, 68% - протилежної думки.

Більші ніж дві третини громадян України, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна повинна рухатися в іншому напрямі.

Варто зауважити, що такі настрої соціологи фіксували в Україні фіксувались і раніше. Так, у 2011-му році проти політики держави висловлювалися понад 70% респондентів.

У листопаді 2019-го року думки українців поділилися майже порівну: 40% громадян України вважали політику держави правильною, майже стільки ж – помилковою.

Оптимістичні настрої щодо розвитку України протрималися недовго