Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина пропускатимуть український транспорт без міжнародних дозволів

Мінінфраструктури нагадали, що наразі авіаційна система агресора майже повністю відрізана від цивілізованого світу

Укрзалізниця продовжує евакуацію жінок, дітей та осіб літнього віку з гарячих точок до великих транспортних хабів, звідки можна дістатися до кордону із західними партнерами

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про результати роботи команди станом на зараз та поділився планами на найближчий час. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, наразі Польща, Болгарія, Грузія, Румунія та Туреччина вже готові пропускати український транспорт без міжнародних дозволів, що спростить доставку будь-якої допомоги до України. Вдалося домовитись про те, щоб водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу для України, пропускали через державний кордон без перешкод.

Також Укрзалізниця продовжує евакуацію жінок, дітей та осіб літнього віку з гарячих точок до великих транспортних хабів, звідки можна дістатися до кордону із західними партнерами. У відомстві додали, що усі громадяни, що мають паспорт інших країн, можуть безперешкодно покинути країну.

«Нагадаю українцям, що ми домовились із Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць», – додають у міністерстві.

Усіх, хто хоче допомогти Україні з-за кордону, закликали самоорганізуватися та звернутися до визначеного урядом переліку хабів для гуманітарної допомоги.

Щодо санкційного тиску на росію, то в Мінінфраструктури нагадали, що наразі авіаційна система агресора майже повністю відрізана від цивілізованого світу. Також триває робота над тим, щоб позбавити авіакомпанії рф літаків, що перебувають у лізингу.

Іншим напрямком роботи визначено блокування російського судноплавства, що сильно вдарить по економіці агресора. Як говорять у відомстві, уже зараз для суден агресора починають закривати порти. Таке рішення прийняла Великобританія, а вже скоро до неї можуть приєднатися інші країни.

Серед іншого, судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в росію та з неї, у портах Бельгії не обробляють вантажі для рф, а також Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

«Паралельно ми працюємо над блокування залізниці, судноплавства та автотранспортної системи окупанта по всьому світу», – наголошують в Мінінфраструктури.

Тим часом Укравтодор працює над формуванням «зелених коридорів» шляхами України, які мають забезпечувати рух вантажів, евакуацію людей та одночасно перешкоджати ворогу. Одним із пріоритетів є демонтаж дорожніх знаків по всій країні для того, щоб ускладнити пересування ворога.