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    Співробітники української розвідки є навіть в оточенні Путіна – Буданов

    Російський корабель у Бердянську допомогли знищити дані української розвідки&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Співробітники української розвідки є навіть в оточенні Путіна – Буданов

    Російський корабель у Бердянську допомогли знищити дані української розвідки    

    Фото: Радіо Свобода

    Керівник української військової розвідки розповів, що допомогло знищити російський військовий корабель

    Україна за допомогою агентурної розвідки, включно з джерелами у Кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри Росії. Українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати добуту інформацію з великою користю, повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони бригадний генерал Кирило Буданова в інтерв’ю виданню Coffee or Die. Значною мірою через це російська агресія проти України не має очікуваного у Москві успіху.

    Одним із прикладів такої діяльності, який навів начальник ГУР МО України, є нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди. «Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами», – сказав Кирило Буданов.

    Наявність агентів у керівництві Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, є надзвичайно корисною для України, сказав генерал Буданов. Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які, як стверджує він, дають глибоке розуміння військових планів Росії.

    «Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці», – зазначив начальник ГУР МО України. Так, крім інформації про російських військових, Україна змогла «дуже добре побачити обіг російських грошей». «Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння», – сказав генерал Буданов.

    Під час інтерв’ю Кирило Буданов підкреслив важливість розвідувальної допомоги від союзників. При цьому, найвищі посадові особи американської розвідки нещодавно свідчили перед Конгресом США, що обмін розвідувальною інформацією з Україною є «революційним». Зокрема, голова Управління оборонної розвідки генерал-лейтенант Скотт Бер’єр сказав, що такий обмін є «революційним з точки зору того, що ми можемо зробити», а Пол Накасоне, директор АНБ, засвідчив, що «за свої 35 років служби він не бачив кращого обміну точними, своєчасними та ефективними розвідувальними даними».

    Раніше повідомлялося, знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів і 400 десантників.

    Крім того керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, скільки російських військових залишаються біля кордонів України.

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    Теги: розвідка росія окупанти США війна путін агресія корабель Україна ракета озброєння окупація #stoprussia
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    Співробітники української розвідки є навіть в оточенні Путіна – Буданов