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    Події в Україні

    Знищення корабля «Орськ». Міноборони повідомило важливі деталі

    Українські ЗСУ знищили корабель &laquo;Орськ&raquo; чорноморського флоту окупантів - Знищення корабля «Орськ». Міноборони повідомило важливі деталі
    Українські ЗСУ знищили корабель «Орськ» чорноморського флоту окупантів
    фото скріншот відео

    Великий десантний корабель «Орськ» міг брати участь в окупації Криму

    На борту знищеного українськими військовими у Бердянську корабля «Орськ» могли бути десятки одиниць техніки та сотні десантників РФ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

    «Знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів і 400 десантників. Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими», – заявила Маляр.

    Водночас великий десантний корабель «Орськ» міг брати участь в окупації Криму. За даними InformNapalm, один із членів екіпажу корабля отримав медаль «За повернення Криму». Разом із ним медаль отримав і командир судна Сергій Скворцов.

    Як повідомлялося, ВДК «Орськ» – не єдиний корабель, який було накрито ЗСУ. У проросійських телеграм-каналах вказується, що під вогонь потрапили ВДК «Саратов», «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ».

    На «Саратові» локальна пожежа у кормовій частині із загрозою вибуху боєкомплекту. Корабель притоплено на глибині п’ять метрів. Втрати особового складу залишаються невідомими.

    ВДК «Куніков» і «Новочеркаськ» із пошкодженнями змогли вийти в море. У першого ВДК 8 поранених, а в другого троє загиблих. Точна кількість втрат уточнюється.

    Як повідомлялося, у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів. Тим часом біля узбережжя Одеси вранці зафіксували маневри флоту російських окупантів, утім противник не ризикнув проводити спробу штурму.

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    Теги: росія окупанти війна корабель Азовське море Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Знищення корабля «Орськ». Міноборони повідомило важливі деталі