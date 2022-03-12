Головний розвідник розповів, скільки окупантів залишилося біля кордонів України

Втратили боєздатність станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України. Він сказав про це в інтерв’ю проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

Він додав, що втратили боєздатність станом на зараз 18 батальйонно-тактичних груп, а повністю знищеними зараз є 13 БТГ армії РФ. Таким чином, за словами голови ГУР, 31 батальйонно-тактична група «фактично повністю втратила свою боєздатність».

«Станом на зараз боєготових підрозділів, які ще ведуть певні дії на території України, залишається 63 батальйонно-тактичні групи. Загалом це 86 тисяч 200 військовослужбовців. Така от цифра зараз залишилася. Це йдеться про всі війська, які задіяні в конфлікті між Росією та Україною», – сказав він.

Нагадаємо, масові втрати, які окупанти зазнають щодня на теренах України, свідчать про непридатність російської армії. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Як відомо, підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади знищив ворожу крилату ракету над Дніпром. Також українські військові знищили танк ворога на підході до Маріуполя.

Варто зазначити, що чимало російської військової техніки було знищено чи відбито у ворога за ці дні.

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