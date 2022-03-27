Путін може спробувати нав’язати Україні «корейський» сценарій – розвідка

Рашисти спробують створити в Україні Північну та Південну Кореї, вважає Кирило Буданов

Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки – це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни.

Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі. Таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов, інформує пресслужба відомства.

Буданов переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

«Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення – суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій – як вижити», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Також окупованим Мелітополем проїхала військова техніка під прапорами Південної Осетії (відео).

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