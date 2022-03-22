США ведуть переговори про надання Україні ППО дальньої дії

Наразі в Пентагону немає конкретних рішень у цьому напрямку

Тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Про це повідомив на брифінгу 21 березня речник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання про візит міністра оборони США Ллойда Остіна до Словаччини днями та про надання Україні військової допомоги.

«Це тривалі переговори, які ми маємо не тільки з цією країною (Словаччиною. – Ред.), але з багатьма іншими про те, як надати Україні типи захисного озброєння, в тому числі засоби протиповітряної оборони дальньої дії, про які ми знаємо, що їм буде зручно їх використовувати, на яких вони вчилися і вже мають на озброєнні, і як це можна посилити», – сказав він.

За словами Кірбі, наразі в Пентагону немає конкретних рішень у цьому напрямку, але США «активно залучені» в переговори, які тривають.

«Ми б хотіли зробити це якомога швидше, але очевидно, є суверенні рішення, які мають ухвалити інші держави. Це системи, які вони мають для власної оборони. тож вони мають продумати, чи можуть їх надати і як швидко», – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.

В Пентагоні заявили, що відправлення нової партії зброї на суму $800 млн вже розпочалося, однак ще не надійшло до України.

Ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.

Джерело: Радіо Свобода