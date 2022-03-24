Путін всіма силами затягує війну у «затяжну фазу»

В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Росіяни намагаються перевести війну у частково «затяжну фазу»

Причина – надто високі втрати в особовому складі та техніці. А також – відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки.

Саме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально «зачистити» свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику. Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф.

Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності.

Джерело: блог Михайла Подоляка

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