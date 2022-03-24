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    Думки вголос

    Путін всіма силами затягує війну у «затяжну фазу»

    • Михайло Подоляк

      радник голови Офісу президента

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    Бліцкріг окупантів провалився. Провалиться й цей план - Путін всіма силами затягує війну у «затяжну фазу»
    Бліцкріг окупантів провалився. Провалиться й цей план
    з відкритих джерел

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Росіяни намагаються перевести війну у частково «затяжну фазу»

    Причина – надто високі втрати в особовому складі та техніці. А також – відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки.

    Саме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально «зачистити» свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику. Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф.

    Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності.

    Джерело: блог Михайла Подоляка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін всіма силами затягує війну у «затяжну фазу»