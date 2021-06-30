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    Спортивна реабілітація ветеранів та новий пункт пропуску: що сьогодні розгляне Кабмін

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    Засідання уряду розпочнеться о 13:00&nbsp; - Спортивна реабілітація ветеранів та новий пункт пропуску: що сьогодні розгляне Кабмін
    Засідання уряду розпочнеться о 13:00 
    Фото: Кабмін

    Міністр інфраструктури вніс на розгляд урядовців питання відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир»

    На засіданні 30 червня Кабінет міністрів має намір затвердити план дій на 2021-2025 роки щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни. Порядок денний засідання оприлюднений на Урядовому порталі. Ініціювала розгляд цього питання міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

    Своєю чергою міністр оборони Андрій Таран вніс на розгляд членів уряду затвердження положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою.

    Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко запропонував затвердити статут державного підприємства «Теплоелектроцентраль – 2 «Есхар». Він також ініціював виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції

    Міністр фінансів Сергій Марченко ініціював затвердження порядку організації проведення перевірок законності та правомірності витрат, понесених головними партнерами та/або партнерами (резидентами) в рамках реалізації проєктів за спільними операційними програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 роки.

    Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вніс на розгляд урядовців питання про затвердження технічного регламенту морського обладнання, а також про відкриття пункту пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир».

    Затвердження порядку влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів іженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування – також у порядку денному.

    Може бути затверджена Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесено зміни до деяких постанов Кабінету міністрів.

    Учасники засідання можуть погодити законопроєкт про загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022-2026 роки, який потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Вони також планують погодити проєкт розпорядження президента про уповноваження голови Нацполіції Ігоря Клименка на підписання угоди з Королівством Нідерланди про привілеї та імунітети офіцерів зв’язку, відряджених Україною до Європолу.

    Теги: Кабмін міністр військові аеропорт Житомир уряд Андрій Таран Сергій Марченко Юлія Лапутіна Олексій Любченко Олександр Кубраков
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    Спортивна реабілітація ветеранів та новий пункт пропуску: що сьогодні розгляне Кабмін