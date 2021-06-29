Офіційно. Уряд визначився з ціною на електроенергію для населення у липні

Зміну тарифів на електроенергію раніше очікували вже з 1 липня

Постановою від 29 червня Кабмін зберіг діючу ціну для побутових споживачів

Кабінет Міністрів України продовжив термін дії існуючої моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії для населення до 1 серпня.

Постановою № 659 від 29 червня уряд зберіг діючу ціну для побутових споживачів в розмірі 1,68 грн/ кВт·год до 1 серпня 2021 року.

Зазначається, що відповідні зміни внесено до постанови Кабміну № 483 від 5 червня 2019 року.

Як відомо, змін тарифів на електроенергію раніше очікували вже з 1 липня. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що розглядається варіант, за яким хочуть виокремити населення, яке споживає до 100 кВт. Відтак тариф для різних категорій споживання буде диференційований. На сьогодні, тих, хто споживає до 100 кіловат на місяць, близько 41% споживачів країни.

Також, як повідомляє «Главком», посилаючись на власні джерела, в уряді обговорюють проєкт, який передбачає розподіл споживачів на 4 категорії: тих, хто споживає до 100 кВт·год, далі – від 100 кВт·год до 300 кВт·год, потім – від 300 кВт·год до 500 кВт·год, а також тих, хто споживає понад 500 кВт·год. Залежно від обсягів споживання зростатиме й тариф до приблизно 3,5 гривні за кВт·год.

Нагадаємо, тариф на електроенергію змінили з 1 січня, встановивши його на рівні 1,68 гривні за кВт·год. Тоді уряд скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші спожиті кВт·год, і встановив єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів.