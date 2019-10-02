«Справа Гримчака»: слідство пішло шукати докази винуватості у Баришівку



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Юрій Гримчак зі своїм адвокатом під час обрання міри запобіжного заходу

Ексзаступник міністра Гримчак та його «помічник» Овдієнко підозоюються в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах

Печерський районний суд Києва надав дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Баришівського районного суду Київської області у рамках розслідування кримінального провадження за підозрами колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його «помічнику» та брату дружини Гримачака Ігорю Овдієнку.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 вересня.

Правоохоронці зацікавилися цивільною справою № 355/1167/17 щодо стягнення грошових коштів з ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» на користь ТОВ «Юридичне бюро Юржитло». Щодо цього спору 28 березня 2018 року Баришівський райсуд виніс рішення про стягнення з ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» 9,46 млн грн на користь одного із співвласників ТОВ «Юридичне Бюро «ЮрЖитло» за надання юридичних послуг.

Однак Верховний суд 17 жовтня 2018 року скасував рішення Баришівського райсуду від 28 березня, тим самим відмовивши у стягненні боргів.

Разом з тим, на думку ДБР, документи, які містяться в матеріалах вищезгаданої цивільної справи, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ винуватості Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка у вчиненні інкримінованого їм злочину.

Як повідомляв «Главком», 14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника» Ігоря Овдієнка в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Згодом НАБУ повідомило, що Гримчак вимагав $ 100 тис. у представника приватного ТОВ (мається на увазі «Юридичне Бюро «ЮрЖитло»), який звернувся до високопосадовця з проханням вплинути на суддів, які розглядають цивільну справу щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь.

Після затримання Гримчака і Овієнка суд обрав обом арешт на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 6 млн грн і 4 млн грн, відповідно. Наразі підозрювані продовжують перебувати в СІЗО.

Гримчак і Овдієнко підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У разі доведення вини їм загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Треба наголосити, що з самого початку епізод із Гримчаком правоохоронці вмонтували у справу із замаху на вбивство журналістки і нардепа VIII скликання Тетяни Чорновол.

27 серпня 2019 року заступник генерального прокурора доручив слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідувати «справу Гримчака».