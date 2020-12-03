Справа квартир Нацгвардії: Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

Максим Микитась фігурує у розслідуванні про розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії

Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екс-власника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела, Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

За даними УП, на засіданні Микитась пішов на угоду зі слідством, частково визнав свою провину та погодився компенсувати збитки державі.

«Від учорашнього дня його забрали з СІЗО, він під цілодобовим домашнім арештом», – стверджує джерело.

Речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис підтвердила, що 2 грудня відбулося засідання суду у вищевказаній праві, але воно було закритим, тому подробиць вона не повідомила.

НАБУ та САП підготували підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

З 2017 року Бюро розслідує можливе розкрадання грошей під час будівництва житла для співробітників Нацгвардії. Будівництво вела збанкрутіла компанія Микитася «Укрбуд».

НАБУ 2 жовтня 2019 року повідомило про підозру Микитасю, у травні 2020 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і застосувала до Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн грн застави.