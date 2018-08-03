«Справа Манафорта». Свідки стверджують, що офіційно лобіст вже два роки банкрут



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Фото Reuters Манафорт у тюрмі

У 2016 році Манафорт почав відчувати фінансові труднощі

Свідки у справі американського лобіста, колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта розповіли, що станом на 2016 рік той був розорений, що могло стати підставою для банківських махінацій, повідомляє «Голос Америки».

Про фінансові труднощі колишнього керівника кампанії Дональда Трампа під час допиту розповіла керуючий директор фірми Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno (NKSFB) Хезер Уошкен. Вона вела особисті та бізнес-рахунки Манафорта з 2011-го по 2018 рік.

Уошкен підтвердила, що в 2016 році Манафорт почав відчувати фінансові труднощі. Рахунки фірми DMP International мали негативний баланс. Це могло стати підставою для банківських махінацій, в яких звинувачують Манафорта. Так, одним з доказів, який надали прокурори, став електронний лист в один з банків Чикаго, де Манафорт намагався отримати кредит, надаючи недостовірну інформацію про доходи. Хезер Уошкен підтвердила невідповідність між фінансовими документами, які вона відсилала Полу Манафорту, і тими, які він надав банку.

Лист від Манафорта в банк може потенційно підірвати стратегію його адвокатів, які намагаються покласти провину за будь-які фінансові порушення на його колишнього ділового партнера Ріка Гейтса, відзначає видання.

Уокшен заявила, що «містер Гейтс займався питаннями, пов'язаними з DMP International, але саме від Манафорта залежало останнє слово». Вона також заявила, що зарплата першого заступника лобіста Ріка Гейтса, виходячи з фінансових документів, становила $240 тис. на рік. Консалтингова фірма Манафорта також оплачувала послуги та українського партнера американського лобіста Костянтина Килимника. Його прізвище кілька разів згадується в банківські перекази на різні суми: від $13 тис. до $73 тис.

Уошкен заявила, що не знала про існування закордонних рахунків у Манафорта. Вона також ніколи не чула про фірми Peranova Holdings Limited, Global Highway Limited і Lucicle Consultants Limited, оплату від яких отримували підрядники, які виконували різні роботи для Манафорта.

Перед Хезер Уошкен виступили інші свідки.

У середу сторона звинувачення допитала майже десять свідків, серед яких були агент ФБР, колега Манафорта, який працював з ним в Україні, а також близький друг американського лобіста. Очікується, що в п'ятницю в суді виступить Рік Гейтс - ключовий свідок сторони обвинувачення.

Суд над Манафортом триває третій день в окружному суді Олександрії в американському штаті Вірджинія.