Справа «Межигір’я»: колишнього завгоспа президента Ющенка звільнили від кримінальної відповідальності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк

Екскерівнику ДУСі інкримінували службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки

Печерський районний суд Києва звільнив колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 1 липня.

З відповідним клопотанням до суду звернулися прокурор і захисник обвинуваченого.

Сам же Тарасюк у суді повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 285-287 КПК України, ст. 49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій.

Слідство інкримінувало екскерівнику ДУСі службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) під час виведення з держвласності комплексу відпочинку «Пуща-Водиця», у тому числі будинку відпочинку «Межигір`я» площею 619,6 кв. м (всього 94 об`єкти). Вказане майно обміняли на нерівноцінні за вартістю нежитлові приміщення, які належали приватній фірмі.

Загальна сума збитків становила 506,1 млн грн.

На думку правоохоронців, Тарасюк не був обізнаний зі схемою та механізмом заволодіння вищевказаним державним майном, яку організував тодішній прем’єр-міністр Віктор Янукович.

Як відомо, у грудні 2017 року Печерський районний суд Києва уже звільняв колишнього керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка у справі «Межигір’я».

Однак 16 квітня 2019 року Київський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції від 22 грудня 2017 року і повернув на новий розгляд. Річ утім, що з апеляційною скаргою звернувся захисник Едуарда Ставицького-Розенберга, який наполягав на виключенні з мотивувальної частини ухвали згадки про свого клієнта, який тоді працював головою правління НАК «Надра України». На думку адвоката Ігоря Бойка, таким чином було порушено принцип презумпції невинуватості.

Раніше Генпрокуратура висунула підозру експрезиденту Віктору Ющенку в рамках справи про резиденцію «Межигір'я», яка була виведена з державної власності у 2007 році.

Водночас сам Ющенко відкидає це обвинувачення.

Згодом Ющенко також звинуватив слідчого Генеральної прокуратури, який висунув йому підозру щодо «Межигір'я», у конфлікті інтересів.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року.