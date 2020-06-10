Справа MH-17: у суді розкрили свідчення очевидця запуску ракети



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За словами прокурора, свідок бачив зенітну установку та запуск ракети Скрін онлайн-трансляції

Є свідок, який бачив «Бук», солдат у танкістських шоломах і запуск ракети, якою було збито МН17, - прокурор

Під час слухань у справі збиття малайзійського Боїнга в небі над Донбасом прокурор розповів, що у слідства є очевидець пуску ракети, та поділився його свідченнями.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, про існування свідка запуска ракети стало відомо в лютому. Представник прокуратури Тейсі Бергер повідомив у середу в рамках попередніх слухань, що свідок проходить у справі як X48.

«Цей свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня, біля блокпоста самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили, він побачив, як їхав Бук, і через кілька хвилин почув і побачив, що ракета була запущена. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета», - деталізував прокурор.

За його словами, це те ж саме місце, яке зображено на супутникових знімках.

«X48 стверджує, що після запуску ракети «Бук» виїхав на дорогу, а також, що було чотири солдати в однаковій формі. Уніформа була кольору хакі, вони були в танкових шоломах. Ці солдати виглядали не так, як ті, що стояли на блокпості», - переказав свідчення свідка Бергер.

Прокурор стверджує, що цей свідок був заслуханий слідчим суддею в 2016 році. Державній прокуратурі була надана можливість задати йому кілька письмових запитань. Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 «надійні».

Прокуратура хотіла б опитати свідка ще раз, направивши слідчого суддю для безпечного допиту. Зокрема, прокуратуру цікавлять деталі щодо чотирьох солдатів і те, що з ними сталося після пуска ракети.

Як повідомлялось, 8 червня відновився другий блок засідань Окружного суду Гааги, що розслідує справу про збиття авіалайнера MH17 «Малайзійських авіаліній». Цього тижня Державна прокуратура Нідерландів завершила пояснення кримінального розслідування.

Очікується, що з 22 червня слухання відновляться й на них слово матиме захист підозрюваного росіянина Олега Пулатова.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

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