Справа MH-17: у суді розкрили свідчення очевидця запуску ракети
Є свідок, який бачив «Бук», солдат у танкістських шоломах і запуск ракети, якою було збито МН17, - прокурор
Під час слухань у справі збиття малайзійського Боїнга в небі над Донбасом прокурор розповів, що у слідства є очевидець пуску ракети, та поділився його свідченнями.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Нагадаємо, про існування свідка запуска ракети стало відомо в лютому. Представник прокуратури Тейсі Бергер повідомив у середу в рамках попередніх слухань, що свідок проходить у справі як X48.
«Цей свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня, біля блокпоста самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили, він побачив, як їхав Бук, і через кілька хвилин почув і побачив, що ракета була запущена. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета», - деталізував прокурор.
За його словами, це те ж саме місце, яке зображено на супутникових знімках.
«X48 стверджує, що після запуску ракети «Бук» виїхав на дорогу, а також, що було чотири солдати в однаковій формі. Уніформа була кольору хакі, вони були в танкових шоломах. Ці солдати виглядали не так, як ті, що стояли на блокпості», - переказав свідчення свідка Бергер.
Прокурор стверджує, що цей свідок був заслуханий слідчим суддею в 2016 році. Державній прокуратурі була надана можливість задати йому кілька письмових запитань. Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 «надійні».
Прокуратура хотіла б опитати свідка ще раз, направивши слідчого суддю для безпечного допиту. Зокрема, прокуратуру цікавлять деталі щодо чотирьох солдатів і те, що з ними сталося після пуска ракети.
Як повідомлялось, 8 червня відновився другий блок засідань Окружного суду Гааги, що розслідує справу про збиття авіалайнера MH17 «Малайзійських авіаліній». Цього тижня Державна прокуратура Нідерландів завершила пояснення кримінального розслідування.
Очікується, що з 22 червня слухання відновляться й на них слово матиме захист підозрюваного росіянина Олега Пулатова.
Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.
Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.